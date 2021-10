Business news: Egitto, progetto centrale nucleare di El Dabaa offre 3 mila posti di lavoro diretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero totale di posti di lavoro diretti nell’ambito progetto russo-egiziano della centrale nucleare di El Dabaa, in Egitto, ammonta a 3 mila. Lo ha affermato Amjad Al Wakeel, capo dell'Autorità per le centrali nucleari in Egitto, al quotidiano "Youm 7" rivelando che sono stati avviati i test per i candidati a circa 300 posti di lavoro in vari campi e specialità sia al Cairo che presso la centrale nucleare. Al Wakeel ha aggiunto che ci sono opportunità di lavoro diretto anche gli con appaltatori nel progetto, in grado di occupare 6 mila o più persone, oltre a opportunità di lavoro indiretto con aziende egiziane, che potrebbero raggiungere cinque volte questo numero o più entro la fine del completamento dei lavori di costruzione. (Cae)