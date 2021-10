Business news: Kuwait, per Fmi il Paese necessita di riforme per assistere la ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait necessita di riforme in vari ambiti per assistere la ripresa economica. È quanto emerge dalla dichiarazione preliminare ufficiale del Fondo monetario internazionale (Fmi), inerente alla sua missione in Kuwait, pubblicata dall’organizzazione stessa. Gli inviati dell'Fmi, infatti, hanno individuato criticità e possibili soluzioni all’attuale scenario sociale, economico e politico del Kuwait. Secondo gli inviati dell'Fmi, l’impasse politico - dovuto allo scontro tra governo e parlamento su temi caldi come l'amnistia per gli oppositori politici e la strategia da adottare per coprire il deficit pubblico, se tramite prestiti erogati da istituzioni straniere o tramite il fondo sovrano - ha aumentato le vulnerabilità macroeconomiche del Paese, così come la pandemia da Covid-19. Nonostante l'Fmi abbia definito la risposta delle autorità alla crisi sanitaria come "rapida e decisa", molti settori economici del Kuwait hanno sofferto l’impatto delle limitazioni imposte per far fronte all’emergenza. Nel breve termine, secondo l'Fmi, sostenere la ripresa economica è una priorità (la crescita del Pil si stima sui 2,7 punti percentuali), mentre nel medio termine è auspicabile una riforma fiscale per rafforzare la sostenibilità economica dello Stato del Golfo, in cerca di alternative a un’economia basata quasi unicamente sull’esportazione di greggio. Infine, l’istituzione finanziaria ha evidenziato la necessità di ulteriori riforme strutturali con l’obiettivo di rafforzare ed espandere la crescita del settore privato e alleviare la pressione fiscale sulla popolazione, anche tramite strumenti governativi di assistenzialismo. Il Fondo monetario internazionale, si legge nel comunicato, sostiene che "con vaste riforme finanziarie e un solido settore bancario, il Kuwait può proporre tali riforme da una posizione di forza". (Res)