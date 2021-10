Business news: saudita Jadwa Investment, prezzi petrolio potrebbero salire a 100 dollari al barile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del petrolio potrebbero salire a 100 dollari al barile, ma solo per un breve periodo. È quanto emerge dal rapporto trimestrale pubblicato dalla società di investimento con sede in Arabia Saudita Jadwa. Secondo il rapporto, l'aumento dei prezzi del greggio è stato condizionato da un'accelerazione nella sostituzione del gas-liquido durante i mesi invernali, combinata con eventuali interruzioni impreviste nella produzione di petrolio. “Tuttavia, è improbabile che questa impennata dei prezzi persista, se raggiungerà effettivamente i 100 dollari”, ha affermato Jadwa. L'alto livello dei prezzi potrebbe spingere l’alleanza Opec+ (formata dall’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e dai produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia) ad aumentare la produzione oltre gli attuali livelli dichiarati per stabilizzare i mercati. Inoltre, l'Opec prevede una diminuzione della domanda mondiale di petrolio nel primo trimestre del 2022. Secondo Jadwa, entrambi questi sviluppi ridurranno la possibilità che i prezzi del petrolio rimangano a quota 100 dollari solo nel breve periodo. Jadwa ha mantenuto le sue aspettative per il petrolio Brent 2022 a 65 dollari al barile. Nel frattempo, ha affermato che vi è il rischio di una crescita invece la previsione del prezzo per il Brent nel 2021 a 67 dollari al barile. (Res)