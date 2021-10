Business news: Emirati, Abu Dhabi svela licenze commerciali "virtuali" per favorire Ide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento per lo sviluppo economico di Abu Dhabi (Added) ha presentato una licenza “virtuale” rivolta agli investitori stranieri non residenti per attirare nuovi investimenti diretti stranieri (Ide) negli Emirati Arabi Uniti. Lo rende noto il quotidiano emiratino “The National”, secondo il quale la nuova licenza consente agli investitori stranieri non residenti di condurre affari nell'emirato prima di procedere con i loro permessi di soggiorno. Si tratta di una "iniziativa proattiva senza precedenti", ha affermato il presidente di Added Mohamed Ali al Shorafa. (Res)