Business news: Iraq lancia un progetto per perforare 96 pozzi petroliferi nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio iracheno ha lanciato un progetto per perforare 96 pozzi petroliferi nel giacimento (West Qurna/1), nel governatorato meridionale di Bassora. Secondo l'agenzia stampa ufficiale “Ina”, il ministro del Petrolio e presidente della Iraqi Oil Company, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, ha sottolineato l'importanza di utilizzare le moderne tecnologie per mantenere e aumentare la produzione di petrolio dai giacimenti, in particolare la tecnica di perforazione "orizzontale" o inclinata. Il ministro del Petrolio iracheno ha affermato che, nonostante le sfide che l'industria petrolifera affronta, le autorità irachene stanno accelerando i passi per ottenere tecnologie moderne per sviluppare l'industria petrolifera e del gas. A sua volta, il sottosegretario al ministero del Petrolio iracheno, Hamid Younis, ha affermato che il progetto aumenterà le capacità produttive del giacimento West Qurna/1, utilizzando moderne tecniche di perforazione. Il vicedirettore generale della Basrah Oil Company, Hassan Mohamed, ha spiegato che il contratto prevede di raggiungere una capacità di 800 mila barili al giorno nel 2027. (Res)