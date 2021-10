Business news: Angola-Turchia, siglati accordi in materia di agricoltura, industria, turismo, commercio e tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Angola e Turchia hanno firmato a Luanda una serie di accordi di cooperazione nei settori doganale, dell'agricoltura, dell'istruzione, dell'industria, del turismo, del commercio e della tecnologia. È quanto riferisce l'agenzia di stampa angolana "Angop", secondo cui gli accordi sono stati siglati alla presenza dei capi di Stato Joao Lourenco e Recep Tayyip Erdogan, quest'ultimo in visita ufficiale di due giorni nel Paese. In occasione della visita, le due parti hanno anche firmato una dichiarazione congiunta per l'istituzione della Commissione economica e commerciale tra i due Paesi. Le due parti hanno inoltre firmato un protocollo di cooperazione tra le emittenti radiofoniche "Radio Nacional de Angola" e "Trt". I due Paesi vantano un interscambio commerciale che ammonta a 134 milioni di dollari, con prospettive di raggiungere 1 miliardo di dollari nei prossimi anni. Nel 2020 la Turchia ha investito circa 22,5 milioni di dollari in Angola in vari settori. Le relazioni diplomatiche bilaterali tra Ankara e Luanda risalgono al 1980 e i due Paesi hanno già accordi di cooperazione nei settori del commercio, dell'agricoltura, dell'istruzione, della cultura, della difesa, della giustizia e dello sport. In Angola, inoltre, la Turchia ha investimenti nelle province di Luanda e Uige nei settori dell'industria, del commercio, dell'istruzione e dell'edilizia civile. (Res)