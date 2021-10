Business news: Togo-Turchia, Erdogan incontra Gnassingbé a Lomè, focus su cooperazione commerciale e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato in Togo, seconda tappa del suo tour africano che lo ha portato anche in Angola e in Nigeria. Nella capitale Lomé Erdogan è stato ricevuto dal suo omologo Faure Gnassingbé col quale ha discusso di temi economici e di sicurezza. Nel corso dei colloqui, secondo quanto riferisce la presidenza togolese su Twitter, i due leader hanno elogiato la qualità delle relazioni che uniscono i due Paesi e hanno menzionato gli ultimi accordi per l'imminente apertura di una rappresentanza diplomatica togolese ad Ankara. Sul fronte economico, i due capi di Stato hanno espresso la necessità di rafforzare e diversificare ulteriormente gli scambi commerciali, ricordando che la cooperazione economica - sebbene non sia al livello desiderato - ha raggiunto un volume di 148 milioni di dollari nel 2020. "Nell'ambito del vostro piano di sviluppo nazionale (Pnd) 2018-2022, le aziende turche sono pronte a concedervi i loro contributi per investimenti nei settori del turismo, dell'approvvigionamento energetico e della costruzione di infrastrutture", ha promesso il presidente turco. In agenda ci sono state anche le questioni di sicurezza, con le due parti che hanno concordato un rafforzamento della cooperazione in materia militare, delle capacità logistiche e dell'industria della difesa. Erdogan ha quindi elogiato l'impegno di Gnassingbé nel consolidamento della pace e della sicurezza nella regione dell'Africa occidentale e ha ribadito la disponibilità del suo Paese a sostenere il Togo e altri Paesi africani in questa sfida. (Res)