Business news: Corea del Sud, spagnola Indra si aggiudica contratto da 6 milioni di euro in tre aeroporti

- La multinazionale tecnologica spagnola Indra si è aggiudicata un contratto da 6 milioni di euro concesso dalla South Korean Airport Corporation (Kac) per la fornitura e l'installazione di sistemi di atterraggio e apparecchiature di misurazione della distanza in tre aeroporti della Corea del Sud. Secondo quanto riferito dall'azienda in un comunicato, si tratta degli aeroporti di Muan, nel sud ovest del Paese, e Ulsan e Yeosu, situati nel sud est. Indra ha negoziato il contratto con Daeyang, una società locale, e farà la prima consegna questo mese. Kac ha già in dotazione i sistemi di torre "Innova" di Indra in diversi aeroporti, ma è la prima volta che assegna i sistemi di navigazione all'azienda spagnola. (Spm)