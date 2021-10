Business news: Cina, governo prepara piano per nuovo polo economico nell'area Chengdu-Chongqing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica popolare ha elaborato una serie di linee guida per lo sviluppo dell'area Chengdu-Chongqing, che si estende per 185 mila chilometri quadrati nel sud del Paese. Lo afferma l'agenzia di stampa statale "Xinhua", secondo cui i vertici di Pechino puntano a fare della zona uno dei motori trainanti della crescita economica, migliorandone infrastrutture e servizi. In base ai parametri del nuovo piano, il governo estenderà di oltre novemila chilometri la copertura ferroviaria dell'area, stabilirà un polo logistico lungo il fiume Yangtze e amplierà la copertura 5G nella zona. L'area di Chengdu-Chongqing occupa l'1,9 per cento del territorio totale del Paese e, solo nel 2019, il prodotto interno lordo regionale si è attestato a circa 983,3 miliardi di dollari, pari al 6,3 per cento del totale nazionale. (Cip)