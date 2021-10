Business news: Cina, per imprese statali guadagni per 234 miliardi di dollari nei primi 9 mesi dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese statali della Cina (Soe) hanno raggiunto un reddito operativo di 4mila miliardi di dollari nei primi nove mesi dell’anno, generando utili per un valore di 234 miliardi di dollari. Lo riferisce il segretario generale della Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni statali, Peng Huagang, precisando che il tasso di crescita dei ricavi negli ultimi due anni è stato pari al 19,7 per cento. Nonostante la pandemia di Covid-19 abbia ridotto il volume delle operazioni finanziarie, le imprese statali “hanno fatto dell’innovazione scientifica una priorità”, ha detto Peng, attestando alle imprese un investimento in ricerca e sviluppo di 85 miliardi di dollari nei primi tre trimestri del 2021. Esprimendo soddisfazione per la capacità produttiva del comparto industriale nazionale, il segretario generale ha tuttavia definito il 2021 un anno “critico” per la completa riforma del settore, sottoposto ancora a “sfide e pressioni notevoli”, tra cui lo sviluppo disomogeneo. (Cip)