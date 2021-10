Green pass: Ronzulli (FI), nuove manifestazioni altri disordini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora manifestazioni no gren pass e ancora disordini, come sta accadendo a Milano che è stata mandata in tilt. Si protesta contro una legge dello Stato forzando blocchi della polizia, paralizzando una città e provocando gravissimi danni al commercio, visto il numero di attività che è costretto ad abbassare la saracinesca per via di questa situazione. Manifestare è assolutamente legittimo, degenerare assolutamente non tollerabile. Una minoranza che non vuole fare vaccino o tamponi, mettendo quindi a rischio la sicurezza sanitaria, non può pretendere di imporsi con la forza". Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Rozulli.(Com)