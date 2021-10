Business news: Iran-Arabia Saudita, Teheran annuncia ripresa esportazioni verso Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran avrebbe ripreso le esportazioni verso l'Arabia Saudita per la prima volta da quando i due Paesi hanno interrotto i rapporti commerciali. Secondo quanto emerge dal rapporto sul commercio semestrale dell’Iran con i Paesi vicini, pubblicato dall'amministrazione doganale della Repubblica islamica dell'Iran (Irica), l'Arabia Saudita è nell'elenco delle destinazioni delle esportazioni iraniane. Il portavoce dell’Irica, Rouhollah Latifi, ha affermato che nell’ultimo anno fiscale iraniano (21 marzo 2020 – 20 marzo 2021) gli scambi commerciali tra i due Paesi hanno raggiunto quota zero, dopo la progressiva riduzione iniziata nel 2016 con il taglio delle relazioni diplomatiche. Come indicato da Latifi, nel corrente anno fiscale, precisamente dal 21 marzo al 22 settembre, il commercio estero dell'Iran ha superato le 79,1 milioni di tonnellate per un valore di 45 miliardi di dollari. La quota delle esportazioni con i Paesi vicini è pari a 47 milioni di tonnellate per un valore di 22,8 miliardi di dollari in aumento del 52 per cento in termini di valore, rispetto allo scorso anno fiscale. Il principale destinatario delle esportazioni iraniane a livello regionale è l’Iraq (3,84 miliardi di dollari di merci), seguito dalla Turchia (2,30 miliardi di dollari), dagli Emirati Arabi Uniti (2,24 miliardi di dollari), dall'Afghanistan (999 milioni di dollari) e dal Pakistan con (544 milioni di dollari). (Res)