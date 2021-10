Business news: Laos, lanciato piano 2021-25 per la ripresa del settore del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Informazione, della cultura e del turismo del Laos ha presentato la “roadmap” 2021-25 per la ripresa del settore del turismo, in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp). Il piano, riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Lao News Agency”, è stato lanciato a Vientiane dal viceministro, Ounethouang Khaophanh, e dalla rappresentante dell’Undp nel Paese, Ricarda Rieger. L’esponente del governo ha premesso che nel 2020, a causa della pandemia di coronavirus, il turismo ha subito una contrazione del 75 per cento in termini di volume e dell’80 per cento in termini di valore. Il piano, elaborato con il coinvolgimento del settore privato e col sostegno finanziario dell’Undp, segue tre linee politiche principali: promozione del turismo interno, creazione di “bolle di viaggio” con Paesi a basso rischio epidemico e sostenibilità. Tra gli obiettivi specifici ci sono la tutela dell’occupazione, la costruzione di capacità e la diversificazione dei servizi. Rieger ha sottolineato che c’è un grande potenziale di sviluppo per il turismo sostenibile, grazie alla ricchezza di risorse naturali e di biodiversità del Paese. Una spinta al settore è attesa anche dal completamento della ferrovia Laos-Cina. (Fim)