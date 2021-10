Business news: Marocco, con finanziaria 2022 governo Akhannouch creerà 27 mila posti di lavoro pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge finanziaria per l'anno 2022 del Marocco prevede la creazione di 26.860 posti di lavoro nel settore pubblico. Lo rende noto il quotidiano marocchino “Maghress”, secondo il quale la maggior parte dei nuovi posti di lavoro saranno all’interno del ministero della Difesa. Secondo il testo della legge finanziaria del 2022 numero 76.21 approvato il 18 ottobre dall’esecutivo guidato dal premier Aziz Akhannouch, i nuovi posti di lavoro saranno nei ministeri e in alcuni istituti. Nello specifico, al dicastero della Difesa andranno circa 10.800 nuove assunzioni, al ministero dell’Interno 6.544 e a quello della Salute e della protezione sociale 5.500. Il ministero dell'Istruzione superiore, della ricerca scientifica e dell'innovazione avrà 800 posti e il ministero dell'Economia e delle finanze 500. Inoltre, saranno creati 20 nuovi incarichi per la Camera dei rappresentanti e la Camera dei consiglieri, dodici posti per il Consiglio nazionale dei diritti umani e dieci posti per il Consiglio economico, sociale e ambientale. (Mar)