Green pass: due proteste a Roma, fischi per Draghi e Lamorgese, "con i portuali di Trieste" (2)

- "Vaccinati e non vaccinati siamo tutti uguali: basta con queste discriminazioni - ha detto Montesano -. Noi i morti li rispettiamo, sono loro che non li rispettano perché hanno lasciato morire persone da sole in ospedale senza neanche un parente". Su Trieste, l'attore Montesano ha aggiunto: "La polizia ha usato maniere un po' troppo forti, ma la responsabilità è di chi impartisce gli ordini. Certo si poteva evitare di eccedere. Il futuro è creare una forza che ci rappresenti". Alla fine della protesta un gruppo di dimostranti ha accennato di far partire un corteo, ma poi si è spontaneamente bloccato. Le forze dell'ordine hanno presidiato entrambe le manifestazioni, che comunque si sono svolte in forma statica e pacifica. (Rer)