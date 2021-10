Business news: ministero Agricoltura Taiwan, esportazioni frutta verso Pechino dimezzate durante l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha dimezzato le proprie esportazioni di frutta verso la Cina continentale, che quest'anno si attestano al 49,6 per cento del totale rispetto all'80 per cento del 2019. Lo ha riferito il ministro dell'Agricoltura, Chen Chi-chung, ricordando che la contrazione del mercato ortofrutticolo giunge a seguito della sospensione delle importazioni di cirimoia e mele cerate che l'autorità doganale (Gac) cinese ha disposto lo scorso 19 settembre, adducendo come motivazione la presenza sui frutti di un parassita altamente dannoso per le colture. In risposta al malcontento suscitato a Taipei dalla decisione, la portavoce dell'Ufficio di Pechino per gli affari di Taiwan, Zhu Fenglian, ha invitato il Partito democratico progressista (Pdp) al potere a "non strumentalizzare" l'iniziativa, ricordando che la Cina aveva sollecitato ripetutamente i produttori taiwanesi a incrementare i propri standard di qualità. Dal momento che non ci sono stati significativi progressi in tal senso, ha dichiarato la portavoce, la sospensione delle importazioni "è scientificamente ragionevole e completamente giustificata". (Cip)