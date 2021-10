Business news: Cina, colosso immobiliare Modern Land posticipa pagamento debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’immobiliare cinese Modern Land ha prorogato di tre mesi il saldo di un'obbligazione da 250 milioni in scadenza il prossimo 25 ottobre, citando “problemi di liquidità” e alimentando i timori del mercato finanziario. Nonostante il presidente della società, Zhang Peng, avesse reso nota un’iniezione di 125,1 milioni di dollari nelle casse della compagnia immobiliare, Modern Land ha deciso di estendere il proprio piano di rimborso, annunciando consultazioni con esperti finanziari per "raggiungere soluzioni concrete sulle attuali questioni di liquidità". Il 21 ottobre lo scambio delle azioni della compagnia è stato preventivamente sospeso presso la Hong Kong, mentre quelle di Evergrande hanno subito un ribasso del 13,5 per cento. (Cip)