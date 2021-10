Business news: Cina, Evergrande interrompe trattative con Hopson per vendita da 5,14 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'immobiliare cinese Evergrande ha interrotto le negoziazioni tese alla vendita del 50,1 per cento della sua unità di gestione immobiliare a Hopson Development, un affare che avrebbe fruttato alla compagnia di Shenzhen 5,14 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato Evergrande in un comunicato, affermando di "aver ragione di credere – sulla base di informazioni provenienti da varie fonti – che l'acquirente non ha soddisfatto i prerequisiti per fare un'offerta" sulle azioni di Evergrande Property Services. Lo scorso 4 ottobre, entrambe le compagnie avevano sospeso la compravendita delle azioni alla Borsa di Hong Kong in attesa di ultimare la transazione. I persistenti timori associati a un probabile default della compagnia, che lo scorso 11 ottobre ha saltato la terza scadenza di pagamenti sul debito "corporate", hanno compromesso diverse negoziazioni tra il colosso immobiliare di Xu Jiayin e altre società immobiliari cinesi negli ultimi giorni. Lo scorso 15 ottobre, la compagnia Yuexiu si è ritirata da una trattativa da 1,7 miliardi di dollari tesa ad acquistare il China Evergrande Center, quartier generale della compagnia a Hong Kong, perché preoccupata dalla "terribile situazione finanziaria" del colosso. (Cip)