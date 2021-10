Business news: transazioni commerciali Cina-Africa in aumento del 40 per cento nei primi 8 mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio bilaterale tra Cina e Africa ha raggiunto un valore di 162,7 miliardi di dollari nei primi otto mesi dell'anno, pari ad un incremento del 40 per cento su base annua. Lo annuncia l'autorità doganale cinese, che giudica positivamente i nuovi dati all'indomani della generale contrazione degli scambi durante la pandemia di Covid-19. Nel 2020, infatti, il valore delle transazioni sino-africane si è attestato intorno ai 187 miliardi di dollari, registrando un decremento dell'11 per cento rispetto all'anno precedente, quando il volume d'affari tra i due Paesi aveva conseguito un valore di 208,7 miliardi di dollari. All'inizio del 2021, il Sudafrica si è qualificato come principale partner commerciale della Repubblica popolare tra i Paesi africani, seguito da Nigeria, Angola, Egitto e Repubblica democratica del Congo. Nonostante la Nuova via della seta (Bri) abbia favorito gli investimenti tra l'Africa e la Cina continentale soprattutto sul piano delle infrastrutture e delle materie prime come rame e cobalto, Wu Peng, direttore generale del dipartimento Affari africani del ministero degli Esteri cinese, ha annunciato un'estensione della cooperazione commerciale anche al mercato agricolo. In tale ottica, Pechino ha stipulato accordi commerciali per la fornitura dei prodotti con Kenya, Tanzania, Etiopia, Mauritius e Ruanda. (Cip)