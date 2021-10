Business news: fonti stampa, Evergrande onora debito con Citibank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dell’immobiliare Evergrande avrebbe pagato alla statunitense Citibank 83,5 milioni di dollari su un’obbligazione offshore, nei limiti della proroga di 30 giorni concessa dall’istituto di credito lo scorso 23 settembre. Lo riferiscono i media statali, mentre i contraenti non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. La compagnia di Shenzhen, sopraffatta da oltre 300 miliardi di dollari di passività, non può tuttavia dirsi fuori pericolo: entro il 24 ottobre deve infatti adempiere ad altri due pagamenti di cedole per un totale di 235 milioni di dollari. (Cip)