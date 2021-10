Business news: Tesla, utili nel mercato cinese crescono del 57 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statunitense Tesla, leader nei veicoli elettrici, ha registrato una crescita nel mercato cinese del 57 per cento su base annua nel terzo trimestre del 2021, riportando utili netti per un valore di 1,62 miliardi di dollari. Nel solo mese di settembre, le vendite sono aumentate del 27 per cento rispetto ad agosto, in aumento del 394 per cento rispetto a un anno prima, secondo i dati della China Passenger Car Association (Cpca). Nei primi tre mesi del 2021, la compagnia ha esportato 241.300 auto in tutto il mondo e la produzione di Model 3 nella sua fabbrica di Shanghai ha registrato un sensibile incremento. Secondo la Cpca la compagnia ha prodotto 306.600 veicoli da gennaio a settembre, registrando un incremento annuo pari al 251,1 per cento. Nonostante le frequenti lamentele dei consumatori cinesi su presunti guasti ai freni, il volume sostanziale delle vendite di auto Tesla è probabilmente destinato a raggiungere le 140 mila unità nel quarto trimestre dell’anno, ha fatto sapere Feng Shiming, analista cinese del settore automobilistico. (Cip)