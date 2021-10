Business news: presidente Evergrande, la società darà priorità ai veicoli elettrici entro dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evergrande ridefinirà il proprio modello industriale nell'arco di dieci anni, che sarà incentrato sulla produzione di veicoli a nuova energia (Nev) mantenendo l'immobiliare come "attività ausiliaria". Lo ha dichiarato il presidente del colosso immobiliare di Shenzhen, Xu Jiayin, nell'ambito di una riunione tesa a incoraggiare la ripresa della produzione e a stabilire la futura traiettoria di sviluppo della società. Tornare al lavoro è una "priorità assoluta" per Evergrande, ha detto Xu, annunciando che l'azienda ridurrà le operazioni di costruzione e si impegnerà nella vendita degli edifici esistenti per adempiere "gradualmente al rimborso dei prestiti". Tuttavia, per realizzare la completa transizione di Evergrande verso il settore automobilistico, il volume del mercato immobiliare subirà una contrazione, passando dai 109 miliardi di dollari dello scorso anno a un decremento di 31 miliardi su base annua nei prossimi dieci anni. Relativamente all'attuale condizione finanziaria di Evergrande, fonti stampa hanno reso noto il 22 ottobre il pagamento di 83,5 milioni di dollari su un'obbligazione offshore alla statunitense Citibank, giunto nei limiti della proroga di 30 giorni concessa dall'istituto di credito lo scorso 23 settembre. La compagnia di Shenzhen, sopraffatta da oltre 300 miliardi di dollari di passività, non può tuttavia dirsi fuori pericolo: entro il 24 ottobre deve infatti adempiere ad altri due pagamenti di cedole per un totale di 235 milioni di dollari. (Cip)