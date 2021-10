Green pass: due proteste a Roma, fischi per Draghi e Lamorgese, "con i portuali di Trieste"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova manifestazione contro il green pass oggi a Roma, nell'ultimo sabato prima del vertice dei capi di stato e di governo del G20 in programma il 30 e 31 ottobre nella Capitale. Al grido "libertà", tra striscioni, slogan e cori, qualche centinaio di dimostranti si è radunato questo pomeriggio al Circo Massimo per due proteste contro la certificazione vaccinale. La prima manifestazione, in piazzale Ugo La Malfa, era guidata dall'attore Enrico Montesano; la seconda, proprio a Circo Massimo, era organizzata dai movimenti "Liberi cittadini" e "No-green pass". I manifestanti hanno intonato cori come "La gente come noi non molla mai" e inneggiato lo slogan "Trieste chiama, Roma risponde". Atri cartelli e striscioni esposti sono stati: "Trieste è in ogni piazza", "zona libera", "Draghi dimettiti" e "Con i portuali di Trieste". Fischi e cori contro il premier Mario Draghi e il ministro Luciana Lamorgese: in particolare, quando i loro nomi sono stati pronunciati da Enrico Montesano, i manifestanti hanno urlato "buffoni" e "Fiducia nello stato non l'abbiamo. La salute è nostra non la deleghiamo". (segue) (Rer)