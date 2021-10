Business news: Ericsson, vendite in Cina dimezzate nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso svedese Ericsson, azienda di punta della telefonia mobile, ha visto dimezzarsi le vendite in Cina nel terzo trimestre 2021, dimezzandosi rispetto allo scorso anno, in calo di 3,5 miliardi di corone svedesi (circa 40 milioni di dollari). Stando a quanto comunicato dall’azienda, la vendita di prodotti nel mercato della Repubblica Popolare avrebbe contribuito solo al 5 per cento del fatturato totale di Ericsson, che contende quote nel mercato del 5G alla giapponese Nokia e a Huawei. Secondo Carl Mellander, direttore finanziario della compagnia svedese, il declino nel mercato cinese è iniziato dal secondo trimestre dell’anno. (Cip)