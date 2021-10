Business news: inaugurato aeroporto internazionale Kushinagar, servirà circuito del turismo buddista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha inaugurato l’aeroporto internazionale di Kushinagar, nello Stato dell’Uttar Pradesh. Lo scalo servirà il circuito del turismo buddista. La città, infatti, è una delle quattro più importanti mete di pellegrinaggio per il buddismo (le altre sono Bodh Gaya e Sarnath, in India, e Lumbini, in Nepal), come luogo in cui Gautama Buddha entrò nel parinirvana, e ospita diversi siti di devozione. L’inaugurazione è stata sancita dall’atterraggio di un volo proveniente da Colombo: a bordo dell’aereo c’era una delegazione dello Sri Lanka composta da rappresentanti ufficiali, tra i quali il ministro della Gioventù e dello sport, Namal Rajapaksa, e monaci. Alla cerimonia hanno preso parte anche delegati degli altri Paesi con le principali comunità buddiste: Myanmar, Vietnam, Cambogia, Bhutan, Thailandia e Nepal. Erano presenti, inoltre, tra gli altri, il ministro dell’Aviazione civile indiano, Jyotiraditya Scindia, il governatore dell’Uttar Pradesh, Anandiben Patel, e il capo del governo statale, Yogi Adityanath. Dal 26 novembre Kushinagar sarà collegata direttamente a Nuova Delhi con quattro voli alla settimana e dal 18 dicembre avrà collegamenti diretti anche con Mumbai e Calcutta. (Inn)