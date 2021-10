Giornalisti: Rojc (Pd), c'è intolleranza contro informazione, da governo norma per salvare autonomia Inpgi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La libertà di stampa è uno dei beni più preziosi della democrazia, e proprio in questi giorni è sotto l'attacco di frange incontrollate anche in Italia: le istituzioni hanno il dovere di stigmatizzare e difendere con la massima energia i comportamenti di chi pratica intolleranza, intimidazione e violenza contro gli operatori dell'informazione. Lo ha detto oggi a Ronchi dei Legionari (Gorizia) la senatrice Tatjana Rojc (Pd), a margine della Giornata dedicata alla libertà di stampa in memoria di Cristina Visintini, promossa dall'associazione culturale Leali delle Notizie, dalla società Filarmonica Giuseppe Verdi e dall'amministrazione comunale. "L'Italia è un Paese libero ed è assurdo che chi invoca 'libertà' abbia insultato e attaccato la stampa", ha detto la senatrice, secondo cui "è significativo e giusto ritrovarsi nel ricordo di Cristina Visintini e in onore dei giornalisti caduti, imprigionati o minacciati dalle mafie e dai regimi autoritari. E a riprova di un'attenzione verso la categoria da parte del Governo - ha aggiunto Rojc - va segnalata la norma di spesa della Legge di bilancio che, anche grazie a sollecitazioni venute a livello regionale e al lavoro dell'onorevole (Debora) Serracchiani, potrà permettere la salvezza dell'Inpgi mantenendo l'autonomia dell'Istituto". (Com)