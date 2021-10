Business news: Cina, produzione energia aumentata del 10,7 per cento nei primi tre trimestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha prodotto 6.071 chilowattora di energia da gennaio a settembre, registrando un incremento del 10,7 per cento su base annua. Lo afferma la Commissione nazionale di riforma e sviluppo (Ndrc), aggiungendo che la capacità produttiva del Paese è aumentata dell'11,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. La valutazione comprende l'energia termica, eolica e solare, cresciute più rapidamente rispetto ad altre fonti. I dati mostrano un'ascesa del comparto energetico nazionale, che tuttavia si è dimostrato insufficiente a contrastare la crisi di approvvigionamento che ha interessato oltre venti province del Paese nelle ultime settimane. Oltre a incrementare la fornitura di carbone termico da Russia e Kazakhstan per assicurare la fornitura di energia elettrica a industrie e privati, i vertici della Repubblica Popolare hanno annunciato un maggior impegno sul fronte della sostenibilità. (Cip)