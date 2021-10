Business news: Cina, investimenti diretti esteri crescono del 19,6 per cento nei primi nove mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri (Ide) nella Cina continentale sono aumentati del 19,6 per cento su base annua nei primi nove mesi dell'anno. Lo riferisce il ministero del Commercio, precisando che da gennaio a settembre gli Ide del Paese hanno totalizzato 129,3 miliardi di dollari, in aumento del 25,2 per cento rispetto all'anno precedente. In merito alle operazioni commerciali effettuate dai Paesi esteri in Cina, il ministero rende rispettivamente noti un rialzo degli investimenti pari al 31,4 per cento da parte delle economie del Sud-est asiatico e un aumento del 31,9 per cento delle transazioni da parte dei Paesi che aderiscono all'iniziativa di connettività della Nuova via della seta. (Cip)