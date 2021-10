Spagna: premier Sanchez, accelereremo aiuti ad agricoltura e imprese per eruzione a La Palma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo accelererà gli aiuti all’agricoltura e alle imprese colpite dalle conseguenze dell’eruzione del vulcano dell’isola di La Palma. Lo ha detto il presidente del governo, Pedro Sanchez, ripreso dal quotidiano “El Pais”. “Mi faccio personalmente carico della drammatica situazione che stanno vivendo”, ha detto il premier, tornato oggi sull’isola per la quinta volta, nel giorno in cui l’Istituto di vulcanologia delle isole Canarie rende noto il parziale collasso del cono vulcanico principale. “Alla riunione del governo di martedì faremo una modifica al bilancio per accelerare l’arrivo di risorse economiche per il piano di occupazione e per il settore dell’agricoltura e della pesca”, ha dichiarato il capo dell’esecutivo. L’eruzione del vulcano dell’isola è cominciata oltre un mese fa e ha già raso al suolo oltre duemila edifici e reso inutilizzabili 889 ettari di terra, secondo i dati di Copernicus, iniziativa di monitoraggio ambientale e di sicurezza dell’Agenzia spaziale europea (Esa). (Spm)