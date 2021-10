Lavoro: Orlando, su smart working tavolo con parti sociali entro fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sullo smart working do una buona notizia. Ci siamo iniziati a confrontare con le parti sociali ed entro la fine del mese convocherò un tavolo largo per iniziare a ragionare su un accordo quadro". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, nel suo intervento in occasione della 49esima edizione della Settimana sociale dei cattolici a Taranto, a proposito del lavoro agile. "Io - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - vorrei che ci fossero alcune cose chiare: come si garantisce un livello di sicurezza nel luogo di lavoro, che non è più necessariamente l'impresa, come si stabilisce un diritto alla disconnessione, perché non possono esserci nuove forme di discriminazione o sfruttamento, e come si garantiscono beni come i dati. Chi risponde del fatto che un dato va perduto nel momento in cui si crea un incidente nella trasmissione? Il lavoratore o l'impresa? Non dobbiamo farlo, questa volta, decidere ai giudici quando spesso c'è un vuoto legislativo". (Rin)