Open Arms: Fratoianni (SI), Salvini ha messo in atto "una sceneggiata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha accusato il leader della Lega, Matteo Salvini, di aver messo in atto una "sceneggiata" presentandosi oggi in tribunale per il processo Open Arms. "Negli ultimi quattro anni in base ai teoremi di (Marco) Minniti e Salvini sono state aperte dalla magistratura del nostro Paese 16 indagini nei confronti delle Ong che salvano le vite nel Mediterraneo centrale, opera di ricerca e soccorso che dovrebbero fare gli Stati e la Ue. Per queste 16 indagini finora ci sono state otto archiviazioni ed una assoluzione, nessuna condanna. Ma mai hanno orchestrato una sceneggiata come quelle di cui è protagonista il segretario della Lega quando si trova in tribunale", afferma Fratoianni in una nota. "Come un attore di terz'ordine lancia accuse strampalate, fa battute da avanspettacolo a cui nessuno ride più. Dovrebbe comportarsi da persona seria ed affrontare i processi con dignità e nel merito. Capisco che è difficile ma è così che si fa", ha concluso. (Com)