- "Oggi in Austria il nuovo governo ha detto che siccome stanno aumentando i casi, se ci saranno dei lockdown si faranno solo per chi non è vaccinato o non ha preso il Covid. Sono d’accordo. Dopo di che, secondo me serve la terza dose, esattamente come serve l’antinfluenzale tutti gli anni". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, presentando il suo libro "Controcorrente", a Nuoro. (Rin)