Fisco: Gasparri (FI), prorogare incentivi edilizia che hanno dato scossa a economia

- Forza Italia chiede con forza e determinazione l’estensione di tutti i bonus per l’edilizia, da quelli per le facciate al 110 per cento fino all’estensione alle abitazioni unifamiliari: non comprendere questo tipo di abitazioni vorrebbe dire penalizzare due terzi di cittadini italiani che vivono in singole case nei tanti piccoli comuni del nostro territorio. Così in una nota il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia. "Questi incentivi hanno dato una forte scossa al mondo del lavoro e all’economia, non prorogarli integralmente significherebbe dare un duro colpo al settore e riportare il Paese ai momenti bui della pandemia mentre si continuerebbero a finanziare provvedimenti inutili e costosi come il reddito di cittadinanza”, afferma Gasparri. (Com)