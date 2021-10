M5S: Di Maio su presunti finanziamenti illeciti, notizia falsa già smentita, nessuno infanghi Casaleggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno si permetta di infangare la memoria di Gianroberto Casaleggio, accusato in questi giorni da diversi media sulla base di una notizia "falsa" e già smentita. Lo afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "In questi giorni alcuni media stanno rilanciando una notizia falsa, già smentita un anno fa, su un fantomatico finanziamento illecito al MoVimento 5 Stelle. L'unica 'prova' era un documento che è già stato dichiarato falso più volte", scrive Di Maio. "Potremmo disinteressarcene e aspettare che si riveli per quello che è, una calunnia, se non fosse che il calunniato è Gianroberto Casaleggio. Una persona che non c'è più da cinque anni e non può difendersi. Una persona straordinaria a cui sono intimamente legato e la cui onestà e rigore morale non possono essere messi in discussione da nessuno. Fa bene Davide a chiedere i danni a chi continua a diffondere questa falsa notizia contro suo padre. Mando un abbraccio a lui, a Sabina e a tutti i familiari di Gianroberto", aggiunge il ministro degli Esteri. (Res)