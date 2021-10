Milano: partita la manifestazione “No green pass “

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 17:30 è partita la manifestazione non autorizzata dei no green pass per il 14esimo sabato consecutivo. Dopo aver lasciato piazza Fontana, i manifestanti hanno imboccato via Larga per dirigersi verso piazza Missori. Il corteo è, come al solito variegato: dai manifestanti di estrema sinistra all’estrema destra della comunità do.ra "dodici raggi” della provincia di Varese oltre a cattolici. Alle 17 è stato cantato l’inno nazionale e subito dopo sono stati scanditi insulti al presidente del Consiglio, Mario Draghi. A scandire la manifestazione, oltre a “no green pass “, “Trieste chiama, Milano risponde”. Insulti a Confindustria sono partiti quando i manifestanti hanno raggiunto la sede di Assolombarda, con via Pantano chiusa da un cordone di polizia. (Rem)