Lazio: Battisti (Pd), carta giovani premiata, Regione investe

- "La Lazio youth card, la carta inerente l'iniziativa promossa da Regione Lazio nell'ambito delle politiche giovanili, è stata premiata come migliore carta giovani in tutta Europa. È il riconoscimento più ambito, per un lavoro che nel Lazio portiamo avanti per rendere i giovani protagonisti nella costruzione del futuro della nostra Regione". Così in una nota Sara Battisti (Pd), presidente della commissione regionale Affari Istituzionali. "Sono oltre duemila gli enti - spiega - che hanno aderito al progetto per una platea di 100mila giovani. Chi possiede la card, ha diritto a speciali agevolazioni, promozioni dedicate e offerte da teatri, librerie, musei, strutture ricettive, parchi divertimento, agriturismi, campeggi, attività di ristorazione, centri sportivi, concessionari auto e moto, viaggi studio, attività commerciali e molto altro. Un successo certificato da questo importante premio. Il mio grazie al presidente Zingaretti e a chi ha contribuito a raggiungere questo importante obiettivo", conclude Battisti. (Rer)