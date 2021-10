Pakistan: governo smentisce accordo con Usa per utilizzo spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Pakistan hanno smentito le indiscrezioni stampa riguardanti la possibile chiusura di un accordo per la concessione del proprio spazio aereo agli Stati Uniti in azioni militari sul territorio afgano. "Non esiste una simile intesa" ha fatto sapere il ministero degli Esteri pachistano a seguito delle indiscrezioni dalla catena televisiva "Cnn". Il Pakistan e gli Usa, ha comunque aggiunto il ministero "portano avanti da tempo" la cooperazione su temi di sicurezza e di lotta al terrorismo, e rimangono impegnati "in consultazioni regolari". Citando tre fonti a conoscenza del dossier, la testata statunitense aveva detto che la Casa Bianca aveva trasmesso al Congresso "l'auspicio" di Islamabad a firmare un memorandum di intesa con Washington, chiedendo in cambio supporto alle operazioni anti terrorismo anche sul proprio territorio. (Inn)