Emirati: Agenzia spaziale, fondi per quasi un milione di euro per ricerca su clima

- L'Agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti ha lanciato un nuovo programma che offre fino a 4 milioni di dinari emiratini (930 mila euro circa) in finanziamenti per proposte di prossima generazione che affrontano il cambiamento climatico e la sicurezza alimentare. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". Il programma è stato annunciato sotto l'egida del programma Space Analytics and Solutions (Sas) in occasione della settimana dedicata allo spazio nell'ambito di Expo 2020 Dubai. L'iniziativa si svolge in collaborazione con il ministero dei Cambiamenti climatici e dell'ambiente, che è anche responsabile per il cibo e sicurezza idrica. La competizione mira a trovare idee tecnicamente fattibili e innovative utilizzando i dati raccolti dallo spazio esterno per creare servizi che sostengano le pratiche agricole o ambientali. Per esempio, potrebbero essere utilizzati i dati per mappare e monitorare le emissioni di gas serra o analizzare i livelli di umidità del suolo per aumentare i raccolti. Al termine del programma saranno selezionati due progetti dal concorso e ciascuno riceverà fino a 2 milioni di dinari emiratini in finanziamenti, sostegno tecnico, assistenza da esperti di spicco. Oltre a sviluppare applicazioni all'avanguardia per l'economia futura, il programma mira a migliorare la competitività dell'industria spaziale degli Emirati Arabi Uniti, incoraggiare i partenariati pubblico-privato, migliorare le competenze e rafforzare l'ecosistema spaziale nazionale. (Res)