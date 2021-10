© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha invocato “libertà per Osman Kavala”, imprenditore in carcere in Turchia dal 2017. “L’espulsione di dieci ambasciatori è il segno di una deriva autoritaria del governo turco”, ha scritto Sassoli in un messaggio su Twitter. “Non ci lasceremo intimidire”, ha concluso. (Beb)