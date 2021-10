Siria: Ue chiede al Paese l’abolizione della pena di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha chiesto alla Siria l’abolizione della pena di morte. Lo si legge in una dichiarazione del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae). “L’Ue condanna la recente esecuzione di 24 persone accusate di terrorismo per aver appiccato incendi nelle regioni costiere della Siria nel settembre e ottobre 2020”, si legge nel testo. Il Seae esprime inoltre preoccupazione per il fatto che minori siano stati condannati alla reclusione dai dieci ai dodici anni per le medesime accuse. Bruxelles si oppone alla pena di morte in ogni circostanza in quanto “punizione crudele, disumana e degradante” e invita Damasco a unirsi “alla tendenza mondiale verso l’abolizione della pena capitale”. (Beb)