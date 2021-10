Giornalisti: elezione Ordine del Lazio, domani ultimo giorno utile per votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani domenica 24 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18, sarà l'ultimo giorno utile per votare per le elezioni dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. “Questa elezione dell'ordine rappresenta per tutti noi la vera svolta del futuro”, si legge in una nota del Gruppo Gino Falleri-Giornalisti 2.0, secondo cui un rinnovamento dell’Ordine dei giornalisti è l’obiettivo professionale futuro di tutti i colleghi che amano la legalità e la trasparenza. (Rin)