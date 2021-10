Rifiuti: De Priamo (Fd'I), Gualtieri non confonda istituzioni con parte politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi i quotidiani parlano di un incontro operativo del sindaco Gualtieri con 14 presidenti di Municipio per parlare del piano di pulizia straordinaria promesso dal sindaco. Peccato che i municipi siano quindici e che mancasse il presidente del sesto Nicola Franco, unico esponente di centrodestra tra gli amministratori municipali". Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo uscente di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina. "Se le descrizioni dell'incontro fatte dalla stampa rispondono al vero, si è trattato di uno sgarbo istituzionale che speriamo non si ripeta in quanto e' certamente legittimo che Gualteri incontri i suoi presidenti di municipio, ma a condizione che ciò avvenga in un contesto politico - aggiunge De Priamo -. Se si tratta di un incontro operativo per un tema importante come quello dei rifiuti, non può essere escluso un territorio intero solo perché politicamente rappresentato dal centrodestra. Ci aspettiamo che il sindaco neoeletto rispetti tutte le forze politiche e sopratutto tutti i cittadini". (Com)