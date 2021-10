Lazio: Coldiretti, via libera abbattimento cinghiali riserva Laghi Lungo e Ripasottile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rieti dà il via alla nuova normativa della Regione Lazio introdotta con l'approvazione del collegato alla legge di stabilità da parte del consiglio regionale lo scorso agosto, che apre alla caccia al cinghiale anche in aree protette. Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri commenta la delibera della riserva Laghi Lungo e Ripasottile, che ha dato il via libera all'abbattimento di cinghiali mediante girata. Interventi che saranno circoscritti e mirati all'interno di appezzamenti già sorvegliati da recinti elettrificati. "Ci auguriamo che questo intervento - prosegue Granieri - possa essere da esempio per tutto il territorio regionale. E mi riferisco soprattutto a Roma, dove le aree protette, sono totalmente abbandonate, basti guardare a quelle gestite da RomaNatura e dal suo presidente Maurizio Gubbiotti. Qui prevale l'immobilismo e i cittadini non si sentono sicuri al loro interno, dove continua a proliferare incontrollata la presenza di cinghiali". (segue) (Com)