Lazio: Coldiretti, via libera abbattimento cinghiali riserva Laghi Lungo e Ripasottile (3)

- "La presenza di ungulati - continua la nota di Coldiretti Lazio - sta creando serie difficoltà agli agricoltori dell'area. A sollecitare un intervento rapido e risolutivo è stata più volte la Coldiretti Rieti. L'ultimo appello il mese scorso, in cui la federazione provinciale chiedeva l'introduzione di azioni ulteriori come lo sparo e l'intensificazione delle catture. La Riserva Laghi ha ritenuto così necessario adottare un intervento di contenimento diverso, che va ad aggiungersi alle reti elettrificate e all'installazione di gabbie di cattura, previste del programma autorizzato dalla Pisana. E proprio alla Pisana, ma anche davanti a Montecitorio, lo scorso luglio sono arrivati agricoltori da tutta Italia nella manifestazione organizzata da Coldiretti contro l'invasione e la devastazione dei cinghiali nei campi agricoli". (Com)