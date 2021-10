© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il green pass, in realtà, a me sembra una condizione per l’esercizio della libertà. Se oggi siamo qui, è perché ci sono le vaccinazioni". Lo ha affermato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in occasione della festa del quotidiano "Domani", all'auditorium Paganini di Parma. (Rin)