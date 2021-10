Roma: Pedica (+Eu), rendere pubblici affitti case Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rendere pubblico l'elenco degli immobili di proprietà del Comune di Roma affittati e spiegare perché alcuni vengono concessi a prezzi irrisori, come nel caso di piazza Navona". Lo dichiara, in una nota, Stefano Pedica di Più Europa. "Bisogna rendere trasparenti le modalità di assegnazione degli alloggi del Comune – sottolinea Pedica – e per farlo occorre avere un'idea chiara su chi oggi ne usufruisce e perché paga prezzi irrisori. Il neo sindaco chieda lumi su questo argomento. E' necessario capire anche se tra i beneficiari ci sono sono partiti e politici. La Capitale dia il buon esempio a tutto il Paese, solo cosi' potrà dire di aver imboccato la strada giusta". (Com)