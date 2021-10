Ue: Della Vedova, istanze dei cittadini diventino riforme reali per futuro dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza sul futuro dell'Europa deve essere un occasione per un'ampia visione storica e non una scialba gestione del contingente. Lo ha detto, citando le parole del presidente Sergio Mattarella, il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, intervenuto oggi nella sede del Parlamento europeo di Strasburgo alla plenaria organizzata nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa. "Dai panel emerge una chiara richiesta dei cittadini di buone e più efficaci politiche europee sui diritti umani, la parità di genere, la non discriminazione su base sessuale, il clima e lo sviluppo sostenibile, compresi i costi di aggiustamento della transizione ecologica, l'equità intergenerazionale, un'informazione libera, la gestione dei flussi migratori, la salute e il ruolo dell'Ue nel mondo - panel a cui io ieri ho partecipato - a partire dai Balcani occidentali", ha osservato Della Vedova. "È la società civile ad alzare l'asticella che questa conferenza deve superare se vuole diventare un successo e non lasciare dietro di sé solo delusione. Sta a noi, membri della plenaria, fare sì che le istanze reali dei cittadini che emergono nella piattaforma digitale, confluiscano in un percorso di riforme che eviti le insidie e le alchimie istituzionali e sfugga agli interessi politici di breve periodo nei singoli stati", ha concluso Della Vedova. (Res)