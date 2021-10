Giustizia: Cartabia, riforma ordinamento giudiziario non sarà semplice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma dell’ordinamento giudiziario non sarà semplice. Questa settimana c’è stata una prima riunione con i relatori del disegno di legge, Saitta e Verini. Martedì prossimo è fissato un incontro con i capigruppo della maggioranza. I tempi sono dettati dalle cose, c’è il rinnovamento dell’organo Csm che deve avvenire a luglio. Stiamo facendo, e lo faremo a partire dalle prossime settimane, quella rigenerazione che non si fa, però, calando una nuova legge sul corpo della magistratura". Lo ha sottolineato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in occasione del festival del quotidiano "Domani", all’auditorium Paganini a Parma. (Rin)