Iran: ministro Esteri, colloqui sul nucleare riprenderanno presto

- I negoziati tra Teheran e i Paesi firmatari - Russia, Cina, Regno Unito, Francia e Germania - del piano d'azione globale congiunto (Jcpoa, accordo sul nucleare iraniano) per il rilancio dell'intesa raggiunta nel 2015 riprenderanno nel prossimo futuro. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, durante un incontro con il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione economica (Eco), Khusrav Noziri, secondo quanto riferisce il quotidiano "Tehran Times". mirabdollahian ha ricordato i recenti colloqui tra Iran e Unione Europea, tenuti a Teheran e Bruxelles. Una nuova sessione di colloqui per rilanciare il Jcpoa ha preso il via a Vienna lo scorso aprile tra l'Iran e i restanti membri dell'accordo, da cui gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente nel 2018. (Res)