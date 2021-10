Ue: Sassoli, Patto verde e Next Generation Eu traducono nostro impegno per l’ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto verde e il Next Generation Eu rappresentano la traduzione concreta dell'impegno europeo verso l'ambiente e le generazioni future e delineano un cambio di paradigma economico, sociale e culturale. Lo ha scritto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in una lettera indirizzata alla 49ma Settimana sociale dei cattolici italiani. “L'ambiente rappresenta la bussola del nostro agire e la chiave che tiene insieme tutto: dai cambiamenti climatici alle migrazioni, dalle sfide tecnologiche alle grandi questioni economiche e finanziarie”, ha scritto Sassoli. Oggi "tutto è connesso" e dunque “anche il progresso ecologico non può dissociarsi da quello sociale. Come potremmo porre fine alle crisi ecologica se continueranno ad esistere alti livelli di povertà e disuguaglianza?”, si è chiesto il presidente dell’Europarlamento. Sassoli ha ricordato le parole di papa Francesco per le quali "abbiamo bisogno di un approccio integrale per combattere la povertà e custodire la natura". Per fare questo “non possiamo agire in solitudine ma servono alleanze e strategie comuni; serve rilanciare la centralità della politica intesa come capacità di disegnare il mondo che vogliamo e come dimensione essenziale della convivenza civile”. (segue) (Res)